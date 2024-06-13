プレミアリーグ サウサンプトン ライアン フレイザー ユニフォーム　CR87

❤︎即購入OK❤︎購入＆コメントの前にプロフ欄の必読をお願い致します。【商品説明】ブランド/アディダス商品名/プレミアリーグサウサンプトンライアンフレイザーユニフォームカラー/ホワイト素材/ポリエステル100％サイズ/M身幅約53㎝/肩幅約44㎝/袖丈約26㎝/総丈約74cm※素人平置き採寸の為誤差はご了承ください。☆管理番号 U-13☆【状態】写真にて、確認お願いします。#プレミアリーグ#レプリカユニフォーム#ライアンフレイザー#古着#夏物#人気商品丈...半袖カラー...ホワイトリーグ...プレミアリーグ種類...レプリカユニフォームサイズ...L