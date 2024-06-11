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チェルシーユニフォーム　adidas アディダス　サッカー　フットサル
商品番号 Q96315652307
商品名

チェルシーユニフォーム　adidas アディダス　サッカー　フットサル
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,720 円
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商品詳細

チェルシーの2016-2017シーズンプレミアリーグ優勝時のモデルです。特に汚れ等ありませんが神経質な方はお控えください。#サッカー#フットサル#日本代表#ユニフォーム#アディダス#フィンタ#ナイキ#プーマ#アスレタ#ケレメ#KELME#ATHLETA#adidas#NIKE#PUMA#soccer#バイエルンミュンヘン#ドルトムント#バルセロナ#レアルマドリード#ACミラン#ユベントス#インテル#PSG#パリサンジェルマン#マルセイユ#マンチェスターU#マンチェスターC#リヴァプール#チェルシー#アーセナル#ユニフォーム#アディダス#フィンタ#ナイキ#プーマ#アスレタ#ケレメ#KELME#ATHLETA#adidas#NIKE#PUMA#soccer#バイエルンミュンヘン#ドルトムント#バルセロナ#レアルマドリード#ACミラン#ユベントス#インテル#PSG#パリサンジェルマン#マルセイユ#マンチェスターU#マンチェスターC#リヴァプール#チェルシー#アーセナル
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