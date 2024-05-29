2006 ブラジル代表 日本代表 中田英寿 ヤクルトスワローズ タオル4点セット

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ご覧いただき誠にありがとうございます。お取引等について記載がごさいますので、自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです。★商品説明★【BRAND】【IETM】1.FIFAWORLDCUPGERMANY2006BRAZIL代表タオルマフラー2.サッカー日本代表オフィシャルフェイスタオル3.NIKE中田英寿7タオルマフラー4.ヤクルトスワローズセントラルリーグチャンピオン2015フェイスタオル4点セットアーカイブ【COLOR】画像参照【SIZE】1.112×202.64×333.106×20.54.85×33【MATERIAL】コットン(今治タオル等)【CONDITION】未使用品等ございますが、長期保管品になりますので、その点はご了承の上、使用なさる際は洗濯を前提にご検討下さい。ブラジル代表タオルは保存時についた薄汚れがございます。問題なく使用して頂けます。ヴィンテージ品、保管品ですので、その点はご理解の上、ご検討ください。【MEMO】1.FIFAWORLDCUPGERMANY2006BRAZIL代表タオルマフラー2.サッカー日本代表オフィシャルフェイスタオル3.NIKE中田英寿7タオルマフラー4.ヤクルトスワローズセントラルリーグチャンピオン2015フェイスタオル4点セットアーカイブです。細かなディテールやシルエットが綺麗です。素材並びにシルエット、デザインも洗練されたデザインですので、末永くお使い頂けます。アーカイブ送料込み★商品は主に正規店、ヴィンテージショップ、USEDセレクトショップ購入品の正規品になります。商品は主にUESD品ですので、UESD品にご理解のある方。新品未使用品も出品いたしますが、自宅保管ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。★商品、お取引についてご質問、ご要望等ございましたらお気軽にご質問下さい。(状態等ちょっとした事でもよろしいので、ご質問いただけますと、再確認出来ますので、見落としている所など再発見出来ますので、お気軽にご質問下さい。)