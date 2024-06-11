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商品詳細
YONEXヨネックス軟式テニスラケットソフトテニスラケットNEXTAGE80Sネクステージ80Sサイズ UL1今もなお根強い人気のあるモデルです。状態も比較的良いとおもいますので、欲しい方は是非ご検討ください。プチプチに包んで発送します。よろしくお願いします！
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