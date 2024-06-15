ツアー支給品　エピックフラッシュサブゼロ8.5° シングルダイヤ



エピックフラッシュサブゼロシングルダイヤモンド試打＆評価｜ツアー ... エピックフラッシュサブゼロシングルダイヤモンド試打＆評価｜ツアー ...



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エピックフラッシュサブゼロシングルダイヤモンド入荷しました。【足立 ... エピックフラッシュサブゼロシングルダイヤモンド入荷しました。【足立 ...



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キャロウェイ エピックフラッシュサブゼロ トリプルダイヤモンド10.5° TC- キャロウェイ エピックフラッシュサブゼロ トリプルダイヤモンド10.5° TC-



エピックフラッシュサブゼロ♦の実力はいかに？ツアー支給品は本当に飛ぶのか｜Epic Flash SubZero Tour Issue Single Diamond♦ Test&Review エピックフラッシュサブゼロ♦の実力はいかに？ツアー支給品は本当に飛ぶのか｜Epic Flash SubZero Tour Issue Single Diamond♦ Test&Review



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石川遼 ツアー支給品 エピックフラッシュ トリプルダイヤモンド TCF ... 石川遼 ツアー支給品 エピックフラッシュ トリプルダイヤモンド TCF ...

Callaway:キャロウェイEPICFLASHSUBZEROエピックフラッシュサブゼロモデル:シングルダイヤロフト角:8.5ヘッド重量約199g付属品ヘッドカバーのみツアー支給品TCシリアルで大手ゴルフショップにて購入致しました割れへこみありませんがスペックシートなしのためお安く出品します使用感としてはエピックフラッシュにしては打感が柔らかく感じます。実測値も初速が出ているので支給品としての性能が少しあると感じています。サブドライバーとして使用しているため出品を取り止める可能性は高いのでご了承ください。測定値掲載ガーミンR10使用でレンジボール計測です※ガーミンR10はコースボール補正がありません。2ピース以上のボールでは、初速が上がり、スピン量も低下するため、飛距離が5~10%向上しますので参考程度にトラックマン計測ではコースボール使用でキャリー280~290yard前後、トータル300yard前後でしたローグROGUEROGUESTMAXROGUESTローグSTエピックマックスエピックスピードエピックMAXEPICSPEEDEPICMAVRIKマーベリックエピックフラッシュサブゼロマーベリック3Wサブゼロ 3WパラダイムPARADYM種類...ドライバー,ヘッド利き手...右対象...レディースメンズ兼用