BIOSONICS社製　ゴールデンレムリアンチューナー

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商品詳細
米国BIOSONICS社製の4096Hzのゴールデンレムリアンチューナー(レムリアンシードクリスタル付き)です。波動の調整、ヒーリング、空間や物質の浄化用。⚫︎説明カードよりレムリアの意識、叡智、慈愛を肉体と精神の奥深くに届ける清らかな波動の「レムリアンシードクリスタル」、地球の鼓動やクリスタルの波動と共鳴し、物質、空間、肉体、意識、チャクラの働きを整える4096hzの正確な響きに「ゴールド」と「レムリアン」の光に満ちた変容のエネルギーを加えたチューナーです。●状態：数回利用しておりますので、音叉の横面に細かい傷があります。 ポーチは付いておりません。プチプチに包んで発送します。●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。#BIOSONICS#音叉#ヒーリング#レムリア#クリスタル#レムリアンシード
http://narcologia.ru/goods/evaporation317024.html
http://narcologia.ru/goods/procurement717833.html
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ゴールデンレムリアン チューナー4096Hz最高峰BIOSONICS製(レムリアンシード/日本語説明書付)
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ゴールデンレムリアンチューナー【レムリアン水晶｜神聖幾何学ポーチ ...
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18-J-15 【BIOSONICS社正規品】ゴールデンレムリアンチューナー™ (レムリアンシードクリスタルポイント付) | GROW STONE OHMOYA通販ショップ 天然石・ブレスレット・パワーストーン powered by BASE
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ゴールデンレムリアン チューナー4096Hz最高峰BIOSONICS製(レムリアンシード/日本語説明書付)
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