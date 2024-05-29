BIOSONICS社製　ゴールデンレムリアンチューナー

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米国BIOSONICS社製の4096Hzのゴールデンレムリアンチューナー(レムリアンシードクリスタル付き)です。波動の調整、ヒーリング、空間や物質の浄化用。⚫︎説明カードよりレムリアの意識、叡智、慈愛を肉体と精神の奥深くに届ける清らかな波動の「レムリアンシードクリスタル」、地球の鼓動やクリスタルの波動と共鳴し、物質、空間、肉体、意識、チャクラの働きを整える4096hzの正確な響きに「ゴールド」と「レムリアン」の光に満ちた変容のエネルギーを加えたチューナーです。●状態：数回利用しておりますので、音叉の横面に細かい傷があります。 ポーチは付いておりません。プチプチに包んで発送します。●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。#BIOSONICS#音叉#ヒーリング#レムリア#クリスタル#レムリアンシード