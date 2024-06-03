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阪神タイガース　サインボール9個セット
商品番号 C43988344184
商品名

阪神タイガース　サインボール9個セット
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理の為出品致します。古いものですので画像で判断してください。　無地のサインボール球、npb球、タイガース練習球、混ざっております。能見(14)ブラゼル(67)平野(5)伊藤(51)球児(22)西岡(7)上本(4)今岡(7)矢野(39)井川(29)矢野、井川は1つのボールに2名のサイン球児、今岡は滲んでいます。
http://narcologia.ru/goods/reboot565136.html
http://narcologia.ru/goods/stage896397.html
http://narcologia.ru/goods/waveform241817.html
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