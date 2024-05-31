新品セット キャロウェイ ローグ ST LS フェアウェイウッド #3\u00265/S

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新品・未使用3\u00265セット販売キャロウェイメンズローグROGUESTLSフェアウェイウッドTENSEI55forCallawayシャフト【日本正規品】[Callaway](番手（ロフト角）:W#3（15度）フレックス:S）ヘッドカバーなし※商品説明■ヘッド体積（cm3）：180■ロフト角（度）：15■クラブ長さ（インチ）：43重さ：319グラム■シャフト：52グラム硬さ：TENSEI55forCallaway(S)バランス：D2中調子キャロウェイメンズローグROGUESTLSフェアウェイウッドTENSEI55forCallawayシャフト【日本正規品】[Callaway](番手（ロフト角）:W#5（18度）フレックス:S）ヘッドカバーなし※商品説明■ヘッド体積（cm3）：158■ロフト角（度）：18■クラブ長さ（インチ）：42.5重さ：319グラム■シャフト：52グラム硬さ：TENSEI55forCallaway(S)バランス：D2中調子ROGUESTLSフェアウェイウッド低スピンと安定した強弾道、さらにニュートラルな弾道へ導くLSドライバー同様に、ROGUESTフェアウェイウッドシリーズにおいても、あらゆる部分でスピードのさらなる追求が図られています。もっとも大きな進化は、ヘッド内のトウ・ヒール部に設置されるようになったAIJAILBREAKST。これにより、従来のブレード形状よりもフェースのたわみやすい範囲が広がり、かつ慣性モーメントの向上にも貢献しています。ここに、タングステン・スピードカートリッジの搭載や、3年目を迎えたAI設計による、さらに最適化されたFLASHフェースSS22などが加わり、型破りなボール初速を実現しています。上級者向けの「ROGUESTLSフェアウェイウッド」は、小ぶりなヘッドサイズで、ニュートラルバイアス。ソールにはスクリューウェイトも追加しており、操作性の高さと低スピンの強弾道が特徴のモデルとなっています。種類···フェアウェイウッド利き手···右対象···メンズ