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⛳️大人気コラボ⛳️ キャロウェイ　ウィルソン　メンズ　ゴルフクラブセット
商品番号 A93616713982
商品名

⛳️大人気コラボ⛳️ キャロウェイ　ウィルソン　メンズ　ゴルフクラブセット
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 15,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

️⛳️見ていただきありがとうございます⛳️初心者の方からゴルフが大好きな方にむけてのゴルフクラブセットを出品しております！↓こちらをタッチしてみてください(˃̵ᴗ˂̵)#へんぎんゴルフこちらの商品はドライバーとフェアウェイウッドがキャロウェイ、アイアンセットとパター、キャディバックがウィルソンで揃えた完璧なフルセットです！⛳️商品説明⛳️ドライバーcallaway1w定価9万円フェアウェイウッドcallaway3w定価5万円アイアンセットWilson5.6.7.8.9.P.S定価16万円パターWilson定価2万円キャディバックWilson定価3万円❗️総額35万円❗️⛳️詳細説明⛳️シャフトの硬さはドライバーとフェアウェイウッドがS、アイアンがRシャフトになります！キャディバックは一部小さなキズがありますが、全体的に状態は美品です！中古クラブになりますので使用によるキズ、塗装剥げがあります！特にパターは使用による塗装剥げがあります！発送する前に簡易的にですが清掃させていただきます！⛳️最後に⛳️匿名配送で発送させていただきます！可能な限り24時間以内に発送できるよう手配します！へんぎんショップでは有名な　ゼクシオ　ミズノキャロウェイ　テーラーメイド　タイトリススリクソン　ピン　コブラ　ブリヂストン　などの有名ブランドを取り扱っております！何か不備がございましたら受け取り連絡をする前にこちらにご連絡をよろしくお願いいたします！可能な限りサポートさせていただきます！
http://narcologia.ru/goods/ambassador459606.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit804086.html
http://narcologia.ru/goods/injure964267.html
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