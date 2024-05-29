カスタムプチブライス✩★✩サムディマルシェ

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商品詳細
プチブライスをカスタムしました。お顔をルーターとデザインナイフで造形し、元のメイクを落としパステルなどでメイクしました。仕上げまでに数回UVつや消しをスプレーしています。人間用ツケ睫毛と作家様のアイに交換しました。瞬きはしません。デフォルトボディが変色していたので、他のプチちゃんのボディに交換しています。ドール本体の価格です。画像のお洋服などは撮影用で含まれません。一生懸命カスタムしていますが、素人の趣味範囲のカスタムです。削り粗さや磨き残し、メイクむらなどありますので、この子の雰囲気を楽しんで頂ければと思います。完璧を求められる方はご遠慮下さいませ。#ブライス#ミディブライス#ポップマートブライス#オビツ11#モンストドール#プチブライス
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