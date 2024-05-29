  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
カスタムプチブライス✩★✩サムディマルシェ
商品番号 K21925259600
商品名

カスタムプチブライス✩★✩サムディマルシェ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

プチブライスをカスタムしました。お顔をルーターとデザインナイフで造形し、元のメイクを落としパステルなどでメイクしました。仕上げまでに数回UVつや消しをスプレーしています。人間用ツケ睫毛と作家様のアイに交換しました。瞬きはしません。デフォルトボディが変色していたので、他のプチちゃんのボディに交換しています。ドール本体の価格です。画像のお洋服などは撮影用で含まれません。一生懸命カスタムしていますが、素人の趣味範囲のカスタムです。削り粗さや磨き残し、メイクむらなどありますので、この子の雰囲気を楽しんで頂ければと思います。完璧を求められる方はご遠慮下さいませ。#ブライス#ミディブライス#ポップマートブライス#オビツ11#モンストドール#プチブライス
http://narcologia.ru/goods/passionate919813.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial240216.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic423912.html
カスタムプチブライス✩★✩サムディマルシェ
カスタムプチブライス✩★✩サムディマルシェ
カスタムプチブライス✩★✩サムディマルシェ
カスタムプチブライス✩★✩サムディマルシェ
カスタムプチブライスサムディマルシェ-
カスタムプチブライスサムディマルシェ-
カスタムプチブライスサムディマルシェ www.krzysztofbialy.com
カスタムプチブライスサムディマルシェ www.krzysztofbialy.com
カスタムプチブライスサムディマルシェ www.krzysztofbialy.com
カスタムプチブライスサムディマルシェ www.krzysztofbialy.com
カスタムプチブライスサムディマルシェ-
カスタムプチブライスサムディマルシェ-
カスタムプチブライスサムディマルシェ www.krzysztofbialy.com
カスタムプチブライスサムディマルシェ www.krzysztofbialy.com
カスタムプチブライスサムディマルシェ www.krzysztofbialy.com
カスタムプチブライスサムディマルシェ www.krzysztofbialy.com
公式 通販 オンライン カスタム プチブライス サムデイマルシェ 人形 ...
公式 通販 オンライン カスタム プチブライス サムデイマルシェ 人形 ...
最新 カスタム プチブライス サムデイマルシェ 人形 - aatsp.com.br
最新 カスタム プチブライス サムデイマルシェ 人形 - aatsp.com.br
公式 通販 オンライン カスタム プチブライス サムデイマルシェ 人形 ...
公式 通販 オンライン カスタム プチブライス サムデイマルシェ 人形 ...
カスタムプチブライスサムディマルシェ www.krzysztofbialy.com
カスタムプチブライスサムディマルシェ www.krzysztofbialy.com
カスタムプチブライスサムディマルシェ www.krzysztofbialy.com
カスタムプチブライスサムディマルシェ www.krzysztofbialy.com
どこで 買える ????YUKI*Doll????カスタムプチブライス 人形 www ...
どこで 買える ????YUKI*Doll????カスタムプチブライス 人形 www ...
ミディブライスCWC限定マカロン キューティーパーティ☆ 【人気商品 ...
ミディブライスCWC限定マカロン キューティーパーティ☆ 【人気商品 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru