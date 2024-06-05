コップ袋■給食袋■お好きな柄

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種類···給食袋・お弁当袋✨1点＝480円2点目より50円引きいたします。コメントよりお知らせください^^⭐️ご購入後、取引メッセージにてご希望の番号をお知らせください⭐️⚪︎単品のご購入希望の場合1枚400円幼稚園、小学校のコップ・ランチョンマットを入れられるサイズで作成しました。⚪︎サイズ横20㎝縦18㎝♡早く乾くように裏地は付けていません。※ひとつひとつ丁寧を心がけて作成しておりますが、手作りのため、多少のゆがみや誤差はご理解ください。#男の子#女の子#入園#入学#通園通学#レッスンバッグ#上履き入れ#シューズケース#おけいこバッグ#体操着入れ#ナップサック#巾着袋#お弁当袋#コップ袋#給食袋#保育園#幼稚園#小学校