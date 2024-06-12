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- 【一点物！レア】天使の絵画 額縁付き 一点もの イラスト エンジェル 引き寄せ
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商品詳細
一点物の天使のイラストの出品です夜空を羽ばたく天使の背後に月が輝いている、ブルーを基調とした美しい絵画写真ではうまく撮れませんが、キラキラと輝いていてとてもキレイな絵画です豪華なゴールドの額縁付き！レリーフが掘られていてとても重厚感のある逸品サイズは額縁を含めて縦23.5cm・横19.8cmほどです一枚飾って置くだけで部屋の雰囲気をぐっと変えてくれるので、インテリアとしても◎この機会にぜひ★重さ360g#天使#絵画#インテリア#エンジェル#ドリーン・バーチュー#引き寄せ#スピリチュアル
http://narcologia.ru/goods/Lincoln575902.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement989899.html
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