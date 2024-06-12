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ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク付き1BOX
商品番号 E92959553269
商品名

ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク付き1BOX
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,154 円
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商品詳細

即購入可能。ポケモンカードレイジングサーフ　シュリンク付き1BOXです。ポケモンセンター当選品です。不慣れな為、確認のためにダンボールだけ開封しています。ボックスパックシングル···ボックス(box)
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