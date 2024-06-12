ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク付き1BOX

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商品詳細
即購入可能。ポケモンカードレイジングサーフ シュリンク付き1BOXです。ポケモンセンター当選品です。不慣れな為、確認のためにダンボールだけ開封しています。ボックスパックシングル···ボックス(box)
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