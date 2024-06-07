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France Bed マットレス(シングル) ZT-03プレミア
商品番号 V86311821500
商品名

France Bed マットレス(シングル) ZT-03プレミア
ブランド名 フランスベッド
特別価格 税込 11,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー…FanceBedフランスベッド型番…300101100ZT-03プレミアサイズ···シングルFranceBed製のシングルサイズのマットレスです。2020年に昭島のPRスタジオでメーカーから直接購入しました。4万円以上しましたが、硬めの質感が合わず、数回使用したのみで保管していました。引っ越しに伴い、保管場所がなくなったため出品いたします。●サイズ：縦幅1950mm横幅970mm高さ230mm●付属品：マットレス保証書取扱説明書(未開封)●送付方法双方合意の上、なるべくご指定の方法でお送りいたします。また、神奈川県川崎市中原区内のこちらが指定する場所まで取りに来ていただけるようであれば、直接お渡しいたします。●その他、注意事項：目立った傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。#FranceBed#フランスベッド#マットレス#シングル#シングルサイズ#ベッド#硬め#神奈川#川崎
http://narcologia.ru/goods/tenet603063.html
http://narcologia.ru/goods/assessor728603.html
http://narcologia.ru/goods/organization167062.html
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