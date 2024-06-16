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カリモク ソファー 本革 190cm 3P ソファ
商品番号 O57726724097
商品名

カリモク ソファー 本革 190cm 3P ソファ
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 33,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用感少、稼働品、清掃済み、即発送。足の分約13cmほど低くも出来ます。目立つ傷は見えない美品です。参考価格：41万6,850円東京都足立区手渡し希望です。荒川区足立区近辺は12000円追加で配送可能です。たのめる便は24500円かかります。写しの通り発送なのでキズ等の使用感については画像にてご確認いただきご判断をお願いいたします。↓↓↓ーーーー参考説明ーーーー↓↓↓品名品番本体価格幅奥行高さ座高長椅子ZH6253416,850円1900980920430sizeW1900×D980×H920×SH430#カリモク#ソファ
http://narcologia.ru/goods/competitive104981.html
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