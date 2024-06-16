ハイバックソファ　ラブソファ　2人がけソファ

この度はご覧頂き誠にありがとうございます！商品の状態は、中古品です。サイズ幅124cm全長66cm座高高さ27cm傷ががあります。画像を参照ください。神経質の方はご遠慮お願いします。【お引渡し方法】下記3通りの中からお選び頂けます。送料は品物の価格に加算となりますので、ご購入頂く前にコメントにてお声掛け下さい。①直接引渡し【埼玉県戸田市】にて直接お渡し致します。十分な駐車スペースがあり、お車への積み込みはお手伝い致します。②【埼玉県又は、東京】への配送自社で配送します。配送については自車にて行えますのでご相談下さい空きがあれば当日配送も可能です。自車配送可能範囲内では無料もしくは、たのメル便より安く設定しておりますので宜しくお願い致します。配送無料エリア【-戸田市-さいたま市-和光市-朝霞市-志木市-富士見市-川口市-板橋区-】それ以外の地域の送料は税込5,500円です。なお、到着時間はご購入後に要相談となります。千葉県、神奈川県、群馬県、栃木県への配送は税込5500円配送料金+2000円となります。※玄関前までの配送になります。 ③全国への配送たのメル便を使用します。



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