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イタリアモダングラスペア
商品番号 F25229514541
商品名

イタリアモダングラスペア
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1960年以降イタリアクレオ―ニ工房ハンドメイドモダングラスカラフルな色彩感でモダンデザインを融合した作品です日本でも昭和レトロ花柄のデザインが一世を風靡しました　　　　　サイズ　　　高さ　　17ｃｍ　　　口径　　7.5ｃｍ　　　底部　　7.5ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/passivity442183.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture912741.html
http://narcologia.ru/goods/reflector926764.html
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