イタリアモダングラスペア

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商品詳細
1960年以降イタリアクレオ―ニ工房ハンドメイドモダングラスカラフルな色彩感でモダンデザインを融合した作品です日本でも昭和レトロ花柄のデザインが一世を風靡しました サイズ 高さ 17ｃｍ 口径 7.5ｃｍ 底部 7.5ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/passivity442183.html
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