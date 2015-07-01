ヴィンテージ　ソファ　ソファー　アンティーク　三人掛け　バルセロナ　アンティーク

三人掛けソファ 美品ですが、少し小傷などありますので中古品として捉えてください。定価12万程になります格安で出品します。一部小傷あり発送の仕方がわからないので取りに来て頂ける方のみ運ぶのに2人は必要です。当方、奈良県です。ikeaニトリ家具アンティーク主な張り地···人工皮革（合成皮革）



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