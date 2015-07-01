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ヴィンテージ　ソファ　ソファー　アンティーク　三人掛け　バルセロナ　アンティーク
商品番号 J55582041055
商品名

ヴィンテージ　ソファ　ソファー　アンティーク　三人掛け　バルセロナ　アンティーク
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 16,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三人掛けソファ　美品ですが、少し小傷などありますので中古品として捉えてください。定価12万程になります格安で出品します。一部小傷あり発送の仕方がわからないので取りに来て頂ける方のみ運ぶのに2人は必要です。当方、奈良県です。ikeaニトリ家具アンティーク主な張り地···人工皮革（合成皮革）
http://narcologia.ru/goods/composite978654.html
http://narcologia.ru/goods/influenza650993.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper61309.html

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