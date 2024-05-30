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ロフトベッド シングル デスクスチールネット付き 収納付き 北欧風二段ベッド耐震
商品番号 P84011013548
商品名

ロフトベッド シングル デスクスチールネット付き 収納付き 北欧風二段ベッド耐震
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【安心して使える頑丈設計】納得な構造にこだわり、直径5ｃｍのパイプを使い、揺れにくい、変な声も出さない。強度の高いスチールパイプは曲がりや歪みに強く、耐久性も高い。ベッド面の耐荷重は約250KG、安心してご利用いただけます！【安全なハイガード】周りにハイガードが大分あるので、寝相がどんなに悪くでも安心してお休みいただける、睡眠質量を保証！【省スペースの一体ハシゴ】スペースを大幅に節約しても、機能は同じ、31.5cm余裕がある長さので、踏みやすい！【デスク・スチールネット付き】二つ方向のデスク、余裕な作業スペースを提供できる。スチールネットに、写真などをつけて、生活記録/メモ/。。。自由に使える。帽子やかばんなど小物も引っ掛けて、収納できるので部屋すっきり！【自由な空間】ベッドの下には、ライフスタイルやお好みに合わせて、スペースを自由につかえる！【高級感あるデザイン】ビンテージライクでありながらすっきりとした上品さのある質の良いデザインで、落ち着きある素敵な空間をおつくりいただけます。
http://narcologia.ru/goods/seamless171129.html
http://narcologia.ru/goods/troupe463711.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming172892.html

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