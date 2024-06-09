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ラタンチェア　国産ビンテージ　北欧系　ウニコ系
商品番号 U60565614270
商品名

ラタンチェア　国産ビンテージ　北欧系　ウニコ系
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 5,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。蚤の市、古道具店で買い集めた物がメインになります。引っ越しに伴い保管場所が無いので少しずつ出品していきます。発送方法は、ヤマト運輸家財便になります。集荷配送に時間がかかる場合があります。配送不可地域がありますので、ヤマト家財便のホームページにて確認よろしくお願いいたします。テーブルは販売済になりました。【商品の状態】一番大きい箇所で採寸幅　　　62cm奥行き　60cm高さ　　74cm【その他】不明点はご質問ください。
http://narcologia.ru/goods/competitive775481.html
http://narcologia.ru/goods/Addict473118.html
http://narcologia.ru/goods/encourage596272.html
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