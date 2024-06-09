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新品　ソファー　オットマン　ソファ　3人掛け　ブラック　レザー調　ソファセット
商品番号 K46743999288
商品名

新品　ソファー　オットマン　ソファ　3人掛け　ブラック　レザー調　ソファセット
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 16,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※新品、未使用品になります。■カラーブラック■サイズ詳細は写真６枚目参照■耐荷重約150kg■特徴1、ドリンクホルダーが付いており不要の場合は背もたれとして収納できます。2、3段階のリクライニングが付いておりお好みの角度を調整できます。3、足元に収納、オットマンにもダンパー付き収納がありソファーだけでなく収納としても大活躍してくれます。4、ソファーとオットマンが別々なのでレイアウトが自由自在にできます。※大型商品の為、離島へのお届けは出来ません。※配送は佐川急便を予定しております。※2個口での配送となります。
http://narcologia.ru/goods/Sydney77649.html
http://narcologia.ru/goods/perforce581865.html
http://narcologia.ru/goods/message25827.html
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