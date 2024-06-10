カウチソファー　ファブリック　ブラック　ソファ　大型　新品

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ご覧頂きましてありがとうございます。これ以上のお値下げは出来ませんので値下げ交渉はご遠慮願います。プロフィール欄もご確認お願い致します。■状態 新品■サイズ２P (約)幅134×奥行94×高さ83cmカウチ (約)幅153×奥行94×高さ83cm■表面材 ファブリック■送料は無料です!!※北海道・東北・沖縄は別途送料をご負担頂きますので事前にご連絡下さい。肌触りの良いファブリック生地です。大型でゆったりリラックス出来ます。【注意事項】※必ずご確認ください。※配送会社より電話がある為、お電話番号を教えて頂きます。※配送不可の地域がある為、ご購入前にコメントにて○○県○○市まで教えて下さい。(コメント無くご購入頂き配送不可の地域だった際は取引のキャンセルをさせて頂きます。)※こちらの商品は時間帯の指定ができません。※大型商品の為、発送から到着まで１週間～２週間程かかります。※玄関での商品の引き渡しになります。※脚の取り付けはご購入者様でお願い致します。※搬入設置便をご希望の際は事前にご相談下さい。※事前に運送会社より打ち合わせのご連絡がございますので、その時間は必ずご在宅下さい。（万が一、不在により再配達になった場合は別途再配達料をお客様にご負担頂きます。）※申し訳ございませんが、各県離島への配送はお受けできません。※製造・輸送過程でのキズや汚れなどはご了承ください。※お客様都合による返品はできませんので予めご了承下さい。※お急ぎの方、神経質な方はご遠慮下さい。