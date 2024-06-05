スタバ　ビーンゼア　マグ　ディズニー　マジックキングダム

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⭐︎とたさん様専用商品。ご了承下さいませ⭐︎スタバマグBeenthereSeriesMagicKingdomスタバご当地限定BTS、米国ディズニーマジックキングダムのマグです。現地のパーク内で購入しました。シンデレラ城やティンカーベルのイラストが可愛いマグです。サイズ414ml新品未使用、箱付きです。