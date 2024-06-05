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スタバ　ビーンゼア　マグ　ディズニー　マジックキングダム
商品番号 V49684002496
商品名

スタバ　ビーンゼア　マグ　ディズニー　マジックキングダム
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎とたさん様専用商品。ご了承下さいませ⭐︎スタバマグBeenthereSeriesMagicKingdomスタバご当地限定BTS、米国ディズニーマジックキングダムのマグです。現地のパーク内で購入しました。シンデレラ城やティンカーベルのイラストが可愛いマグです。サイズ414ml新品未使用、箱付きです。
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