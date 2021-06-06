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ジャーナルスタンダードファニチャー　３人がけソファ
商品番号 N16122656630
商品名

ジャーナルスタンダードファニチャー　３人がけソファ
ブランド名 ジャーナルスタンダードファニチャー
特別価格 税込 14,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャーナルスタンダードファーニチャー　３人がけソファになります。10年前くらいに購入しました。写真の様に破れ、縫い目、ボンドによる補正があります。230✖️80✖️80程度ご理解のある方、よろしくお願いします。神奈川県です。直接の引き取りの場合は、送料加味して値引きさせていただきます。#こども#絵#３人がけソファ#家具#ソファ#
http://narcologia.ru/goods/forthcoming799892.html
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