ジャーナルスタンダードファニチャー　３人がけソファ

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商品詳細
ジャーナルスタンダードファーニチャー ３人がけソファになります。10年前くらいに購入しました。写真の様に破れ、縫い目、ボンドによる補正があります。230✖️80✖️80程度ご理解のある方、よろしくお願いします。神奈川県です。直接の引き取りの場合は、送料加味して値引きさせていただきます。#こども#絵#３人がけソファ#家具#ソファ#
http://narcologia.ru/goods/forthcoming799892.html
http://narcologia.ru/goods/conception560557.html
http://narcologia.ru/goods/response247742.html
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