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ビレロイ\u0026ボッホ　カップのみ4個
商品番号 K19494305088
商品名

ビレロイ\u0026ボッホ　カップのみ4個
ブランド名 ビレロイアンドボッホ
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビレロイ\u0026ボッホカップのみ4個使用はしておらず飾り棚の中で保管しておりました。破れや欠けなどは一切ありません。美品です。商品の状態をご理解頂けた方のみご検討よろしくお願い致します。
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