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- 【b023】豊原国周 木版画 浮世絵 錦絵 絵画 明治 歌舞伎
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商品詳細
縦約37㎝横約24.6㎝木版画になります。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方がおられましたらよろしくお願いいたします。#骨董 #アンティーク #レトロ#インテリア#雑貨骨董 アンティーク レトロインテリア雑貨古美術品
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