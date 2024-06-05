ローソファー　1人用　シンプル



リクライニングソファー 一人用 幅75cm クッション付き【East ... リクライニングソファー 一人用 幅75cm クッション付き【East ...



ワイド座面 ソファ 一人掛け【BRIGHT】ブライト クッション付き ... ワイド座面 ソファ 一人掛け【BRIGHT】ブライト クッション付き ...



ソファ ソファー ソファベッド 一人掛け 1人掛け 1P ローソファ リクライニング 座椅子 椅子 イス 一人用 ゆったり かわいい 1.5人掛け 韓国インテリア くすみカラー ヌアージュ ソファ ソファー ソファベッド 一人掛け 1人掛け 1P ローソファ リクライニング 座椅子 椅子 イス 一人用 ゆったり かわいい 1.5人掛け 韓国インテリア くすみカラー ヌアージュ



ワイド座面 ソファ 一人掛け【BRIGHT】ブライト クッション付き ... ワイド座面 ソファ 一人掛け【BRIGHT】ブライト クッション付き ...



ワイド座面 ソファ 一人掛け【BRIGHT】ブライト クッション付き ... ワイド座面 ソファ 一人掛け【BRIGHT】ブライト クッション付き ...



[g21021]Spica フレンチローソファ 1人掛けソファー | 家具・インテリア通販は家具350【公式】 [g21021]Spica フレンチローソファ 1人掛けソファー | 家具・インテリア通販は家具350【公式】



一人掛けソファ ゆったり 北欧 おしゃれ リクライニング 一人掛け ... 一人掛けソファ ゆったり 北欧 おしゃれ リクライニング 一人掛け ...



ソファ ソファー 2人 おしゃれ 掛け 幅150cm ローソファー カウチ 木製 ... ソファ ソファー 2人 おしゃれ 掛け 幅150cm ローソファー カウチ 木製 ...



[g21009]低反発2人掛けローソファー SOLID 2人掛けソファー | 家具・インテリア通販は家具350【公式】 [g21009]低反発2人掛けローソファー SOLID 2人掛けソファー | 家具・インテリア通販は家具350【公式】



背もたれ フロアソファー用 組み合わせ自由 コンパクト 低反発 ローソファー 1人掛け [84077]【 ソファ ソファー ロー フロア 1人 おしゃれ 一人用 一人掛け 連結 セパレート ファブリック 無地 シンプル リビング 新生活 西海岸 座布団 クッション 北欧 ette エット 】 背もたれ フロアソファー用 組み合わせ自由 コンパクト 低反発 ローソファー 1人掛け [84077]【 ソファ ソファー ロー フロア 1人 おしゃれ 一人用 一人掛け 連結 セパレート ファブリック 無地 シンプル リビング 新生活 西海岸 座布団 クッション 北欧 ette エット 】



ソファ ローソファー 1人用 一人掛け カウチソファ ファブリック 北欧 アームレス クッション付 コンパクト おしゃれ モダン シンプル 可｜au PAY マーケット ソファ ローソファー 1人用 一人掛け カウチソファ ファブリック 北欧 アームレス クッション付 コンパクト おしゃれ モダン シンプル 可｜au PAY マーケット



スツール オットマン チェア 足置き 1人用ソファ 1人掛け用ソファー ... スツール オットマン チェア 足置き 1人用ソファ 1人掛け用ソファー ...



一人掛けソファ ソファ ソファー ローソファ １人掛け ひとりがけ １人用 一人用 一人暮らし おしゃれ ベロア生地 ワンルーム シングル ホテルライク モダン シンプルモダン ローバック コンパクト スリム 一人掛けソファ ソファ ソファー ローソファ １人掛け ひとりがけ １人用 一人用 一人暮らし おしゃれ ベロア生地 ワンルーム シングル ホテルライク モダン シンプルモダン ローバック コンパクト スリム



フロアソファー フロアクッション シンプル 組み合わせ自由 コンパクトローソファー 1人掛け ソファ ソファー ロー フロア 1人 おしゃれ 一人用 一人掛け ファブリック 無地 シンプル ポケットコイル フロアソファー フロアクッション シンプル 組み合わせ自由 コンパクトローソファー 1人掛け ソファ ソファー ロー フロア 1人 おしゃれ 一人用 一人掛け ファブリック 無地 シンプル ポケットコイル



オットマン スツール １人用 1人掛け ローソファー コンパクト 総革 本 ... オットマン スツール １人用 1人掛け ローソファー コンパクト 総革 本 ...

コンパクトなくつろぎカウチソファ【miriam】ミリアム ローソファーになります。カラーがどんなお部屋にもマッチしやすいコンパクトなくつろぎカウチソファ好きな角度でゆっくりくつろぐリクライニング機能2人座れるのに、ワンルームにも収まるコンパクトサイズ。女性でもラクに持ち運べます。掃除や模様替えでの移動もラクラク。・安全、高耐久、高強度な日本メーカーKOYO製ギアを使用・ウレタンフォームのふんわりボリュームクッション・脚を取り外して簡単、2WAYでフロアソファとしても。高さ10cmの木脚は取り外しが可能。ロータイプで圧迫感を軽減しお部屋を広く見せることができます。【サイズ】最大寸法：（約）幅115×奥行き55?67×高さ56脚の高さ：約10【素材】張り地：ポリエステル100％、中材：スチールパイプ、天然木（脚）、ウレタンフォーム、ポリエステルわた【商品重量】約10.2kg2年ほど使用しておりましたが、引越しを機に出店です。右側椅子部分に薄らとシミがありますが、目立たない程度かと思います。(写真参考)よろしくお願い致します。カラー···ベージュ主な張り地···布・ファブリック機能···手動リクライニング