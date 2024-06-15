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キヤタ　kiyata 壁掛け時計　きつね　キツネ時計　新品未使用
商品番号 V22680962597
商品名

キヤタ　kiyata 壁掛け時計　きつね　キツネ時計　新品未使用
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 36,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KIYATAキツネ掛け時計KIYATAさんのキツネの掛け時計です。クローバーをくわえて走っている形です。未使用で保管してありました。サイズ:全長約39cm/縦幅約12cm/厚さ3cm（サイズに多少の誤差があるかもしれません）入手困難なかわいい時計。持ったなくて使えないのでお譲りします。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome261943.html
http://narcologia.ru/goods/diamond273658.html
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