キヤタ　kiyata 壁掛け時計　きつね　キツネ時計　新品未使用

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商品詳細
KIYATAキツネ掛け時計KIYATAさんのキツネの掛け時計です。クローバーをくわえて走っている形です。未使用で保管してありました。サイズ:全長約39cm/縦幅約12cm/厚さ3cm（サイズに多少の誤差があるかもしれません）入手困難なかわいい時計。持ったなくて使えないのでお譲りします。
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