アイリスオーヤマ　ファブリックソファー

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商品詳細
アイリスオーヤマのファブリックソファーです。汚れなどがありますがお家でクリーニング済みです。壊れている箇所などはないのでご使用可能です。組み立て式になりますが簡単に組み立てられます。カラー···ブルーサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）商品サイズ(cm):幅約113*奥行約62*高さ約68座面高さ(cm):約39材質:フレーム:天然木張り材:ファブリック中材:ウレタンフォーム、Sバネ、ポリエステル綿、ウェービングベルト原産国:中国
http://narcologia.ru/goods/sucrose892340.html
http://narcologia.ru/goods/browse934191.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy214053.html
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