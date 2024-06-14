手書き油絵 色づく山河 額付 絵画 インテリア 油彩画

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商品詳細
手書き油絵色づく山河額付絵画インテリア油彩画☆お値引きの交渉にはお応えしておりません。★出品商品は総て在庫しております。写真は現物を１点づつ撮影しております。【形状】額付（写真の通り）【内容】手書き油絵（模写）【サイズ】約38㎝×33㎝（額縁含む）作品の裏側にはフックが取り付けれていますので、簡単に壁に取り付けられ飾っていただけます。※画像写真で判断、納得いただいた方のみご購入ください。※展示品のため額に若干のキズ等ある場合があります。[配送料金]送料無料[配送方法]メルカリらくらく便場合により、運送会社は変更される事があります。また、運送会社はお選びいただけません。発送は平日１６：００時にて発送いたします。土日曜、祝祭日連休中は運送会社の翌営業日の発送となります。[返品について]※到着時に破損・色落ち等、当方責任部分に対しては返品お受けします(アウトレット品除く）商品到着後３日以内のご連絡をお願いいたします。[出品説明]ご覧頂まして、ありがとうございます。商品はすべて、海外からの輸出規制〔著作権等〕をクリアし、日本の通関検査を受けた商品です。すべて検品しておりますが、もし著作権に触れる商品がありましたら、ご指摘下さい。ご購入者から返品を受け、以降即座に出品を取り消します。油彩を中心に、動物画風景画静物画印象画等様々な油絵をご用意しております。[注意事項]絵の品質に関しまして、ほとんどの商品が手書きのため、１点ずつ違いがあります。発送前に細かく検品を行いますが、小さなキズや、糸くずが絵に混入している事もございますが、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit508286.html
http://narcologia.ru/goods/troupe43211.html
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