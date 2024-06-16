NIKKO 食器 カップセット

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商品詳細
カラー...ホワイトカップ\u0026ソーサー…4点マグカップ…2点小皿...１点どのお皿の裏面にも最初から小さなポッチ、コーティングのムラが3個所ほどずつあります、ご了承下さい発送は、プチプチに包み、リサイクル材を使用します。
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