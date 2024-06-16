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- 水谷智美 さん 中皿 小皿 プレート 2枚セット
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商品詳細
中皿：直径約20センチ小皿：直径約14センチ水谷さんの作品は陶器と磁器の中間くらいの炻器(せっき)と呼ばれるつくりで、焼き締めや木の器のように吸湿性があり、焼きたてのパンなどをのせるとさくさくしたまま、おにぎりもひっつきにくいです。使うほど艶が出て、表情が変わる育ててゆく器という感じです。刷毛めのような表情もいい雰囲気です。独特の歪みやかすれ、色合いなどがありますが、この器の特徴(作風)で最初からのものです。コメント無し、即購入OKです♪一度人の手に渡ったものですので、ご理解のうえご検討ください。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)
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