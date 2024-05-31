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IKEA イケア　KIVIK シーヴィク　ソファー　ソファ　カバー
商品番号 I26776898207
商品名

IKEA イケア　KIVIK シーヴィク　ソファー　ソファ　カバー
ブランド名 イケア
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カバーのみ出品です。ソファーは完売致しました。カバーサイズ···3人掛け用【IKEA】KIVIKシーヴィク　カバー〈サイズ〉幅:228cm奥行き：95cm高さ:83cmシートの幅：180cmシートの奥行き：60cmシートの高さ:45cm一ヶ所、チャックがありません（画像6）
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful761051.html
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