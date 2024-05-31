IKEA イケア　KIVIK シーヴィク　ソファー　ソファ　カバー

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商品詳細
カバーのみ出品です。ソファーは完売致しました。カバーサイズ···3人掛け用【IKEA】KIVIKシーヴィク カバー〈サイズ〉幅:228cm奥行き：95cm高さ:83cmシートの幅：180cmシートの奥行き：60cmシートの高さ:45cm一ヶ所、チャックがありません（画像6）
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