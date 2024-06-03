シェルファ ソファ 希少！

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商品詳細
1人掛けソファテイスト...アンティーク・クラシック,北欧他にはない個性的なデザインが魅力のシェルファソファ。貝殻をモチーフの愛らしい背もたれがとても素敵です！背もたれ高さ60cm背もたれ幅約100cm座り面奥行50cm座り面幅60cm引越し先で置く場所に困り泣く泣くの出品です。10年くらい前に59800円～くらいで購入しました。欧風家具を扱う専門的なお店でした。ほとんど座らずインテリアとして飾っていました。全体的に綺麗だと思います。大事に使ってくれる方に安くお譲りします。送料がかなりかかりますので設定金額はご理解ください。
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http://narcologia.ru/goods/cotton783861.html
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