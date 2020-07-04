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- 【即購入可】ふたりがけソファ
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商品詳細
2013年頃にB-COMPANYにて購入したふたりがけソファになります。10年前の商品とはなりますが、正直そこまで頻繁に座っていたわけではないので座り心地もくたびれた感じはありません。ただし、3つ目の写真にもある通り角にほころび等はありますのでご留意ください。テイスト...アンティーク・クラシック,モダンカラー...ブラウン主な張り地...人工皮革（合成皮革）
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