

ロシア雑貨☆バラの起き上がりこぼし 特大(H18cm)タチアナ作 マトリョーシカ ロシア雑貨☆バラの起き上がりこぼし 特大(H18cm)タチアナ作 マトリョーシカ



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タチアナ・ローリナさんの特大サイズの起き上がりこぼしです。揺らすとカランコロンと優しい音色を奏でます♪お腹の部分に美しいバラが描かれています。プラトーク(ロシアのショール)や衣装は白い絵の具で立体感的に描かれ、ゴールドの装飾もとても繊細で豪華です。高さは18cm、横幅は12cmと大きさがありますので飾るともとても存在感があります。底にアーティストのサインがあります。商品は2015年制作となっています。商品は新品で良好な状態です。＊サイズ…高さ約18.0cm,横幅約12.0cm＊仕様…ニス仕上げなし(お腹の花柄部分のみニス仕上げ)＊素材…木製【ロシア製】