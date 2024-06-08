✨美品✨Harris Tweed 1人掛けローソファ

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⭐︎HarrisTweed1人掛けローソファ⭐︎⭐︎簡易清掃済み⭐︎⭐︎color:GrayHerringbone⭐︎特に目立った汚れもございません♪⚠︎中古品になります。画像にてご確認の上、中古品であることにご理解いただける方のご購入をお願い致します。⚠︎配送地域に関しましてはご購入前に必ずご連絡ください！【商品紹介】イギリスのスコットランドに現在も手織りで生産されている伝統あるツイード生地“HarrisTweed”を使用したシリーズ✨シンプルでありながらモダンなデザインのローソファです！床で暮らす日本人のライフスタイルに合わせ、床面高が30センチのローソファです。開放的でありながら、“HarrisTweed”の存在感が際立ちワンランク上の空間を演出します。床面下にスペースがしっかりあるのでお掃除も簡単♪他出品中商品とのセット売り行っております！お気軽にお問合せください✨気持ちの良いお取引きができるよう努めてまいります(^^)何かございましたらご相談くださいませ！よろしくお願い致します！商品サイズ：W665×D600×H570mm素材：HarrisTweed(ウール100％)天然木のバーチにラッカー塗装耐荷重：約80kg重量：12.5kgカラー···グレーヘリンボーン