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Bill Lawrence エレキギター
商品番号 N26213597252
商品名

Bill Lawrence エレキギター
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 14,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に頂いたもので、シールドを繋いで使用しようとしたところ音が鳴りませんでした。裏のふたもありませんのでご了承下さい。修理して使用できる方おられましたらどうぞよろしくお願いいたします。発送はエアキャップで巻き、その上から段ボールで梱包して発送させて頂きます。迅速なご対応を心がけておりますので、ご興味のある方はどうぞよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/organization763462.html
http://narcologia.ru/goods/conception191657.html
http://narcologia.ru/goods/moisture45869.html

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