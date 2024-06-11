Bill Lawrence エレキギター

数年前に頂いたもので、シールドを繋いで使用しようとしたところ音が鳴りませんでした。裏のふたもありませんのでご了承下さい。修理して使用できる方おられましたらどうぞよろしくお願いいたします。発送はエアキャップで巻き、その上から段ボールで梱包して発送させて頂きます。迅速なご対応を心がけておりますので、ご興味のある方はどうぞよろしくお願いいたします。



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