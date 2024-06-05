HAY GYMHOOK ヘイ ジムフック M ナチュラル 廃盤商品　②

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正規販売店より購入しています、正規品です(o^^o)数点在庫ありますので、ご希望数量ありましたらコメント下さいませ(˃̵ᴗ˂̵)廃盤商品の為、在庫限りの販売です。HAYGYMHOOK–ヘイ–ジムフックサイズ：MΦ125×W113×D22色：ナチュラルビーチ材ウォーターラッカー塗装HAY（ヘイ）は、2002年にデンマークで設立され、北欧の新スタンダードを作る存在として注目を集めているブランドです。GYMHOOKは、天然木を削りだしてリング状に作られた、機能的で遊び心満載のアイテム。好きな場所に設置することができるリングは、タオルホルダーとしてだけでなく、バッグや上着などを掛けるフックとして、あらゆるシーンで活躍します。玄関で傘を掛けておくのにもオススメです^_^壁につけているとまるでオブジェのようなユニークなフック。カラーバリエーションは、ナチュラルとライトグレーの２色の在庫があります。⚠️ご購入前に確認ください。・数量限定ですので、お値下げ対応しません。・木材の素材感を活かした商品のため、木目の印象が1点ずつ異なります。・イメージが違う理由での交換・返品はお受けいたしかねます。・天然木ですので、木本来の凹凸等あります。#HAY#ヘイ#タオル掛け#木製フックハンガーテイスト···北欧、モダン主な素材···木製テイスト···北欧テイスト···北欧、ナチュラル主な素材···木製テイスト···北欧主な素材···木製テイスト···北欧、ナチュラル