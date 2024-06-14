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ブラックオニキスパーム A
商品番号 X44190390551
商品名

ブラックオニキスパーム A
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,047 円
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商品詳細

素材...天然石カラー...ホワイト石の素材...クリスタル(水晶)サイズ：50×28mmonyx/和名：縞瑪瑙瑪瑙一種で、本来は「縞模様のある瑪瑙」がオニキスの定義。しかし近年は縞模様のない単色の瑪瑙のことも含めてオニキスと呼ぶことが多くなってきている。黒色のオニキスが有名だが、白や緑、青、グレー、赤、黄色のオニキスもあり、オレンジや赤で縞模様のあるオニキスのことをサードオニキスと呼ぶ。名前の由来：古代のギリシャ語やラテン語で「爪」を意味する言葉が由来。硬度：6.5-7比重：25.5-27石言葉：「厄除け」「成功」「夫婦の幸福」水晶原石鉱物鉱石クォーツお守りインテリア浄化ツインタントリックツインセルフヒールド　ハンドメイドラフカット鉱物テラリウムラフロックディスプレイクラフトアクセサリー制作小物石結晶素材手作りきれい綺麗浄化用空間浄化オルゴナイトハーバリウムレジンハンドメイド素材ヒーリングストーン春夏秋冬透明クリア誕生石ギフトおしゃれ標本クラスタークラックインクルージョンエレスチャルシルバーシンプル人気高品質品質ヒーリング鉱山産地レインボーアイテム置石一点物お守り
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