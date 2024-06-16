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商品詳細
アンティークなトレードマークGrandphoneの蓄音機です。戦前の蓄音機になります。横のレバーでゼンマイを巻く事が出来動かしてみるとターンテーブルは回りました。年代物のアンティーク品なので現状をご理解頂ける方のご購入お願いいたします。インテリアオブジェとして飾られても雰囲気があり良いかと思います。大正レトロ昭和レトロビンテージジャンクヴィンテージコレクション手巻き式手廻しレコードレコードプレーヤー
http://narcologia.ru/goods/rouge891710.html
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http://narcologia.ru/goods/sucrose63640.html
【希少】蓄音機 TRADE MARK GRAND PHONE 希少 黒入荷！
希少】蓄音機 TRADE MARK GRAND PHONE | labiela.com
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希少】蓄音機 TRADE MARK GRAND PHONE - kienviet.co
ニッポノホン50号 | 日本蓄音器カタログ
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