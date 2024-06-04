ポケモンカード トリプレットビート シュリンク付き BOX

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商品詳細
シュリンク付き未開封品となります。自宅保管品のため神経質な方ご遠慮ください。即購入歓迎ポケカポケモンカードトリプレットビートキハダマスカーニャクレイバーストスノーハザードボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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