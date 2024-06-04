Riverhead リバーヘッド Vタイプ エレキギター Headway

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ご覧いただきありがとう御座います。ディバイザーヘッドウェイ工場製1980年代中期〜90年代頃のリバーヘッドVタイプエレキギターになります。出品に伴い簡単な調整と出力の確認などをおこないました。塗装剥がれや錆などダメージは多く御座います。製造からかなり年数も経過しているギターになりますので、十分にご理解のうえご判断ください。ソフトケースが付属致します(ダメージ有り)。発送後のサポート等は出来かねます。何卒よろしくお願い致します。