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Riverhead リバーヘッド Vタイプ エレキギター Headway
商品番号 F40864755500
商品名

Riverhead リバーヘッド Vタイプ エレキギター Headway
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 8,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとう御座います。ディバイザーヘッドウェイ工場製1980年代中期〜90年代頃のリバーヘッドVタイプエレキギターになります。出品に伴い簡単な調整と出力の確認などをおこないました。塗装剥がれや錆などダメージは多く御座います。製造からかなり年数も経過しているギターになりますので、十分にご理解のうえご判断ください。ソフトケースが付属致します(ダメージ有り)。発送後のサポート等は出来かねます。何卒よろしくお願い致します。
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