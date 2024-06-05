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スージークーパー　コーンポピー　グレービーボート　ソーサー　ソースカップ
商品番号 F42656968076
商品名

スージークーパー　コーンポピー　グレービーボート　ソーサー　ソースカップ
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリス、スージークーパーデザインによる『ウェッジウッド』～コーンポピー～のグレービーボートです。1970年代頃に作られたものです。ボーンチャイナ、イギリス製。＜サイズ＞高さ約8cm横幅約18.5cm（取っ手～注ぎ口）ソーサー…直径約18cm※サイズは若干の誤差がありますのであらかじめご了承ください。＜コンディション＞注ぎ口に釉薬が剥がれたような箇所が2カ所あります。(写真6枚目)注ぎ口に1mmほどの小さな欠けがありますが、尖ったりはしていないので、使用上の問題はないかと思います。(写真7枚目)その他使用中にできる擦れ、小傷等がありますが、全体的に艶もあり綺麗です。ヒビはありません。お写真にてご確認お願い致します。箱はございません。商品画像の色あいは、撮影やお客様のスマホ、タブレットのディスプレイ等の関係で実物と多少色などが異なる場合もございます。あらかじめご了承下さい。中古品という事をご理解の上ご購入をお願い致します。その他ご質問等ありましたら、お気軽にご連絡下さい♪つ79お皿/お椀/デザート食器···その他カラー···ホワイト素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸
http://narcologia.ru/goods/shuttle622025.html
http://narcologia.ru/goods/recommended741390.html
http://narcologia.ru/goods/moisture143869.html
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