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すのこベット　シングル 樹脂製　ニトリ プラスチック すのこベット
商品番号 D42290186330
商品名

すのこベット　シングル 樹脂製　ニトリ プラスチック すのこベット
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニトリネット限定品6つ折りすのこベッドシングル木製では無く樹脂製なのでカビの心配がなくて安心です。横浜市の自宅まで取りに来て頂ける場合は5000円にお値下げします。数回使用して保管していました。特に汚れや傷はなく美品です。元袋や説明書、ゴムはありません。梱包の際には全体もしくは何ヶ所かをプチプチで包み自宅にあるダンボールにて発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/manufacture288441.html
http://narcologia.ru/goods/recommended32290.html
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