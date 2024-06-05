すのこベット　シングル 樹脂製　ニトリ プラスチック すのこベット

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ニトリネット限定品6つ折りすのこベッドシングル木製では無く樹脂製なのでカビの心配がなくて安心です。横浜市の自宅まで取りに来て頂ける場合は5000円にお値下げします。数回使用して保管していました。特に汚れや傷はなく美品です。元袋や説明書、ゴムはありません。梱包の際には全体もしくは何ヶ所かをプチプチで包み自宅にあるダンボールにて発送させていただきます。