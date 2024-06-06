Ehre 一人掛けソファ

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アイボリーとグレーからお選びください。商品紹介モダンな佇まいの、ゆったり座れる『Ehre(エーレ)』一人掛けソファ【組立品】【梱包サイズ1】80cm×72cm×34cm【梱包重量】約19kg【商品重量】約16.5kg【耐荷重】約150kg【注意】洗濯不可。※組み立て時間:1人以上で約20分※付属工具で組み立て願います。商品詳細サイズ・容量幅78.5cm×奥行78cm×高さ78cm（座面高:40.5cm）規格張地:ポリエステル中材:ウレタン、Sバネ、ウェービングベルト、綿アイアン注意事項▼誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりません。ご注文を頂きましても、お受けできかねますので予めご了承のほどお願い申し上げます。▼商品の仕様やデザインは、品質に問題がない程度に予告なく変更させていただく場合がございます商品の仕様やデザインは随時改善をしており、入荷のタイミングによってはデザインが変更されている場合がございます。何度も同じ商品をご注文しているお客様はくれぐれもご注意下さい。部品、生産国、脚部の形状、縫製、カバー類の色や形、サイズなどに少々誤差が発生する場合がございます。予めご了承を宜しくお願い致します。