ソファーカバー かわいい 180x260cm yo

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★ご来店いただいて誠にありがとうございます。沖縄と北海道への発送が高いですから、1500円の送料が必要です。ご了承ください。他のサイズが希望なら、コメントでください。【サイズ】 90×90 90×150 90×180 90×210 130×180cm 180×180 180×230 180×260 180×300 180×340cm ?【取り付け簡単】 ソファー?椅子、デスク、床に掛けて、簡単に切り替える。女性一人の力でも楽に、素材がぐんぐん伸びるから、ソファーの形に沿えるようにフィット。取り付け簡単で、座るのも非常に快適です。?【お使う場所】 マルチカバー、ソファカバー、ソファ毛布、ソファタオル、ダブルソファー、シングルソファー、寝椅子、出窓。防塵カーペット、キャンプカーペット、旅行毛布なども使えます。ダブルソファー、シングルソファー、寝椅子、出窓、ござ、カーペットなどの場合に適用する。実用性も美観性も備えて、気軽にお部屋の飾り付けを変える。この製品は各種類の革製ソファーと布製ソファーに適用します。肘付きソファーと肘なしソファーとも対応できます！?【製品仕様】 多機能四季通用北欧北欧風※商品のお色は撮影時の環境、ディスプレイの発色などにより実物と多少の違いが生じることがございます。※海外製品の為まれにキズ、におい、雑な商品、印刷のかすれ、サイズにバラつきが見られる場合がございます。予めご理解の上ご購入下さい\"