ꕤ︎︎ 希少 紫砲玉石 九尾の狐 置物

ꕤ︎︎希少紫砲玉石九尾の狐の出品になります。①～④までお好きな九尾の狐さんを選んで下さいね。気になる方はよろしくお願い致しますꕤ︎︎紫砲玉石は中国鉱山で採掘されていますが現在鉱山は閉鎖で数が少なく希少石です。①約56×50×厚み7mm2000円soldout②約57×39×厚み7mm2000円soldout③約46×43×厚み10mm2300円soldout④約54×56×厚み11mm2600円soldoutꕤ︎︎天然石にみられる傷.カケ.色の濃淡.クラック.インクルージョン等にご理解頂けた場合のみご購入お願い致します。ꕤ︎︎端末.撮影場所によっては多少色味が違う場合があります。紫砲玉石九尾の狐置物天然石



ꕤ︎︎ ご依頼品 紫砲玉石 九尾の狐 2個 - 置物



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