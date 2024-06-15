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ファイアークォーツ　スフィア　虹入　丸玉
商品番号 C35003640111
商品名

ファイアークォーツ　スフィア　虹入　丸玉
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイアクォーツのスフィア　虹入です♪透明感のある綺麗なスフィアです！黒い部分は中に入っていて表面はツルツルです！スタンドは付きません。サイズ　6.13cm
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