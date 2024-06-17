スワロフスキー クリスベア 2015年度限定品

SWAROVSKIのくまちゃんの置物です。スノーマンの服を着た可愛らしいくまです。2015年限定生産の為、現在は生産されておりません。貰い物ですが、ほとんど箱から出しておらず綺麗な状態です。割れ物ですので梱包はしっかり確認して配送いたします。神経質な方はご遠慮ください。



スワロフスキー 「クリスベア Christmas 2015年度限定生産品」5136370 - スワロフスキー専門店 クリスタライズグレイス



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